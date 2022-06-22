







В Волгограде мужчину вместе с женой и двухлетним ребенком не пустили в недавно открывшейся аквапарк «Акватория» в Кировском районе. Как сообщил ИА «Высота 102» Тимур Матурин, ему отказали в посещении развлекательного комплекса из-за хронического заболевания «вульгарный псориаз».

– Мы приехали 19 июня с семьей в аквапарк «Акватория», чтобы отдохнуть и хорошо провести время, – рассказывает глава семейства. – Когда мы зашли в здание аквапарка, чтобы купить билеты, на ресепшн персонал сразу начал шушукаться между собой, увидев на моем теле пятна. После чего при попытке покупки билета мне отказали в посещении.

В защиту своих прав волгоградец решил записать все происходящее на камеру своего смартфона.

– Ко мне подошла администратор Анна и сказала, что, согласно правилам аквапарка, не сможет меня впустить в связи с моей болезнью, – поясняет Тимур Матурин. – На мою просьбу предоставить документы, в которых содержится данный пункт, она мне ответила, что я должен справкой отчитаться о состоянии своего здоровья. Я еще раз попросил указать на пункт, по которому мне отказывают в посещении аквапарка. Девушка растерялась и не смогла ничего ответить.

После недолгого диалога семье Тимура пришлось покинуть аквапарк. Не желая оставлять эту ситуацию безнаказанной, мужчина написал заявление в прокуратуру Волгоградской области с просьбой о проведении проверки.

– Я прекрасно знаю свои права, поскольку работаю адвокатом, – отмечает волгоградец. – И я не оставлю все это просто так и попытаюсь добиться справедливости. Если возникнет необходимость решать вопрос через суд, то и там продолжу доказывать свои права.

Журналисты информагентства связались с представителями аквапарка «Акватория», чтобы прояснить ситуацию, однако администратор Анна не пожелала ее обсуждать.

– Мы отказываемся от каких-либо комментариев, – заявила она.

Также журналистам отказали в общении и в рекламной службе аквапарка.

Мы готовы выслушать и опубликовать мнение второй стороны.