«От ветра не упадет»: летящий чайник-фонтан установили в парке Волжского

Необычный арт-объект появился в парке «Волжский» под Волгоградом. Выполнен он в виде чайника, из которого в блюдце-чашу стекает вода. При этом единственной подставкой чайника, который, как кажется, держит невидимая рука, является носик, создавая ощущение, что он вот-вот упадет.

Впрочем, директор парка «Волжский» Марина Ибрагимова заверила, что с устойчивостью нового арт-объекта все в порядке.

– Были учтены даже ветровые нагрузки, так что держится он крепко, но я рада, что наш чайник-фонтан уже заинтересовал волжан, – рассказала ИА «Высота 102» Марина Исаевна. – Этот объект – наш подарок городу, мы его установили на собственные средства учреждения. Он уже прошел тестовые испытания, так что скоро будет работать в постоянном режиме.