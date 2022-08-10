МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

Телеком 10.08.2022 11:52
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10.08.2022 11:52
МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек.Это позволит всем абонентам ещё быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также совершать звонки в более высоком качестве.
Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.
Трафик абонентов Волгоградской области в Telegram вырос в 2 раза, самый резкий скачок был зафиксирован в марте. В результате, на сервис приходится более 70% передачи данных среди всех мессенджеров.
Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам во всех регионах страны лучшую скорость в сервисе, МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.
— Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
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