ул.39-й Гвардейской Дивизии д. 22, 24, 26
Общество 08.08.2022 22:10
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08.08.2022 22:10
ул.39-й Гвардейской Дивизии д. 22, 24, 26
Завтра, 9 августа в шести районах Волгограда временно будет отсутствовать электричество. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию АО «ВМЭС», свет пропадет с 9 утра до 17-00 вечера в следующих домах:
Краснооктябрьский район
ул.Вершинина д.24ул.Библиотечная д. 9, 11, 13
ул.39-й Гвардейской Дивизии д. 22, 24, 26
Кировский район
ул.Песчаная д.1-25
ул.Косогорная д.1-21, д.2-2к
ул.Дубовая д.20, д.22, д.3-33
ул.Партизанская д.2-12, д.3-9,д.4-18, д.13-25а, д.14-39, д.29-35, д.34-36
пер.Кирова д.3, д.4-10
ул.Вишневая д.2-6, д.8-18а
ул.Ильмовая д.11-15, д.18
ул.Павлодарского д.1-21, д.2-22
ул.Ясеневая д.3-21, д.4-22
ул.Рябиновая д.15-15а
Советский район
ул.Шефская д.4-38, д.3-41, д.8а, д.12а, д.14а, д.16а, д.18а, д.20а, д.22а, д.30а, д.34а, д.5а, д.5б, д.7а, д.9а, д.15а, д.17а, д.23а, д.27а, д.29а, д.35б, д.35а, д.27а, д.1, д.2
ул.Абхазская д.63-75, д.58-66, д.61, д.54, д.56а, д.56, д.57, д.55, д.50, д.50/2, д.49, д.41, д.43
ул.Бульварная д.20, д.27а, д.22-28
ул.Интернациональная д.19-31, д.19а, д.28-42, д.36а, д.42а,
ул.Новосибирская д.18-28, д.20а, д.24а, д.26а, д.28а, д.19а, д.19-23, д.1, д.3, д.5, д.6, д.8
ул.Монгольская д.10-20 д.10а д.17-23
ул.Революционная д.24-36 д.24а д.34а д.45а д.43а д.39-45
ул.Интернациональная д.2-24 д.10а д.14а д.1-15 д.13а
ул.Кабардинская д.73-85,
Ворошиловский район
ул.Елецкая д.68а, д.68к, д.68-82, д.86-92, д.92а, д.88а, д.70б, д.90аул.Карьерная д.181, д.190, д.196
Тракторозаводский район
ул.Переяславская д.2-24, д.2а
ул.Калужская д.2-18
ул.Северокавказская д.3-7, д.8
Дзержинский район
ул.Фестивальная д.17
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