В Волгограде чиновники отказали матери двоих детей в пособии

Прокуратура Ворошиловского района добилась предоставления местной жительнице социальной выплаты на детей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобой на чиновников обратилась мама двоих малолетних детей.

Еще 30 мая 2020 года женщина посетила ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ворошиловскому району Волгограда» по вопросу предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Однако в предоставлении указанной выплаты ей было отказано, поскольку якобы среднедушевой доход семьи превышал установленный размер.

– Согласно законодательству среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи, – пояснила Оксана Черединина.

При этом расчет совокупного дохода семьи был произведен за период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года с учетом доходов, полученных мужем заявительницы. В то же время брак был заключен лишь в декабре 2019 года, в связи с чем ранее полученные супругом заявительницы доходы не могли приниматься во внимание для расчета среднедушевого дохода семьи.

Прокуратура обратилась с иском в Ворошиловский районный суд в защиту детей, однако суд посчитал, что действия чиновников были законными. Позднее Волгоградский облсуд оставил это решение в силе.

Однако прокуратура оспорила судебное решение в кассационном порядке.

Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре судебный акт Волгоградского областного суда отменен, гражданское дело направлено на новое рассмотрение. Апелляционным определением Волгоградского областного суда решение суда первой инстанции отменено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время судебное решение фактически исполнено, маме двоих детей выплачено более 120 тысяч рублей, пояснили в прокуратуре.

Фото из архива ИА «Высота 102»