На проспекте Ленина в Волгограде наведут красоту за 48 млн









В Волгограде объявлен электронный аукцион на проведение работ по благоустройству территории проспекта Ленина в Волгограде, в границах от улицы Гагарина до ул. 13-й Гвардейской.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ составляет 48 миллионов рублей. Срок выполнения контракта – до 31 декабря текущего года.

В частности, планируется установка новых скамеек, урн и работы по озеленению территории. Так, в документах закупки указаны 100 кустов кустарника бирючины обыкновенной, которые высадят в бульварной части проспекта.

Заказчиком работ выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».







