На проспекте Ленина в Волгограде наведут красоту за 48 млн

Общество 04.08.2022 22:33
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04.08.2022 22:33
В Волгограде объявлен электронный аукцион на проведение работ по благоустройству территории проспекта Ленина в Волгограде, в границах от улицы Гагарина до ул. 13-й Гвардейской.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ составляет 48 миллионов рублей. Срок выполнения контракта – до 31 декабря текущего года.
В частности, планируется установка новых скамеек, урн и работы по озеленению территории. Так, в документах закупки указаны 100 кустов кустарника бирючины обыкновенной, которые высадят в бульварной части проспекта.
Заказчиком работ выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».
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