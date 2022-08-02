Экстренное предупреждение на 2 августа выдало МЧС в Волгоградской области

Ухудшение погодных условий прогнозируют сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении МЧС ПФ, до конца вечера в отдельных районах Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 13-18 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о мерах безопасности при экстренном предупреждении. Нельзя выходить на акваторию на маломерных судах, следует ограничить нахождение на открытом пространстве, а при парковке машин надо выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов.