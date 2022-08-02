Поселок Южный в Волгограде остается без воды уже третьи сутки









Жители рабочего поселка Южный в Красноармейском районе Волгограда третьи сутки остаются без воды из-за течи на трубопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, вода пропала еще в 10 часов утра в воскресенье, 31 июля.

– Подвоз воды цистернами не организован, а люди без воды, – описывает ситуацию житель поселка Александр Секин. – На вопрос о решении проблемы по подвозу в компании мне ответили накануне: "Начальство ушло, рабочий день закончился, по подвозу информацию не имеем". И как нам теперь жить?

По словам волгоградца, всего в поселке на юге города остаются без воды 7 многоквартирных домов. Повезло лишь жителям первых этажей – вода пусть тонкой струйкой, но все же сочится из их кранов.





В ООО «Концессии водоснабжения» объясняют ситуацию высокой изношенностью сети на юге города. По сведениям пресс-службы компании, аварийные бригады делают все возможное, чтобы оперативно устранить нарушения.

– По существующему с сторонней организацией договору ремонтно-восстановительные работы на данном трубопроводе проводят «Концессии водоснабжения», – пояснили на редакционный запрос в компании. – 31 июля сразу после поступления заявки бригада оперативно прибыла на место и устранила два технологических нарушения на ветхом участке трубопровода. При заполнении системы водой было обнаружено еще два технологических нарушения вблизи уже отремонтированных участков. В настоящий момент бригады производят на месте восстановительные работы.

Также в ООО «Концессии водоснабжения» обещают, что сегодня в течение дня жителям рабочего поселка Южный будет организован подвоз воды. После завершения работ произведется повторное обследование трубопровода для исключения новых технологических нарушений.

Видео: Александр Секин