В Волгоградскую область пришла жара до +38









В Волгоградской области в первые два дня августа воздух в некоторых районах прогреется до +38 градусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в областном центре будет чуть прохладнее – до 35-36 градусов.





При этом завтра и 3 августа в регионе прогнозируют грозы. В Волгограде 1 и 2 августа осадки не ожидаются. А вот 3 августа возможна гроза.





Ранее ИА "Высота 102" сообщало о том, что начавшаяся неделя станет едва ли не самой жаркой этим летом.



