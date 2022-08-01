В Волгоградскую область пришла жара до +38

Общество 01.08.2022 09:25
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01.08.2022 09:25
В Волгоградской области в первые два дня августа воздух в некоторых районах прогреется до +38 градусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в областном центре будет чуть прохладнее – до 35-36 градусов.
При этом завтра и 3 августа в регионе прогнозируют грозы. В Волгограде 1 и 2 августа осадки не ожидаются. А вот 3 августа возможна гроза.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало о том, что начавшаяся неделя станет едва ли не самой жаркой этим летом.
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