Общество

«Как с цепи сорвались»: волгоградцев возмутили фуры, «убивающие» асфальт в жару

Общество 31.07.2022 18:20
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31.07.2022 18:20


В редакцию ИА «Высота 102» возмущенные волгоградцы прислали фото в буквальном смысле забитой большегрузами Второй продольной магистрали. Горожане недоумевают, почему, несмотря на высокие дневные температуры, фуры продолжают разбивать городские дороги. 

— Вся Вторая продольная забита транзитными грузовыми, они оставляют борозды на дорогах. Почему в Москве при высоких температурах соблюдается запрет на въезд в город днем, а нам разбивать дороги можно? — негодуют читатели информагентства. 


По словам еще одного автолюбителя, он неоднократно замечал на выходных большое количество большегрузов на Второй продольной. 

— В выходные они просто как с цепи срываются. В будни фур здесь гораздо меньше, — сокрушается волгоградец. 


Согласно постановлению администрации Волгоградской области, в регионе введено ограничение на движение большегрузных транспортных средств с 20 мая по 31 августа 2022 года в период с 10.00 до 22.00. Запрет касается фур, передвигающихся по дорогам регионального или межмуниципального значения с асфальтовым покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С по данным Гидрометцентра России. 

В соседнем с Волгоградом Волжском ограничения на движение большегрузов по автомобильным дорогам также введены с 20 мая по 31 августа. Грузовикам, подпадающим под ограничения, во время жары с 10.00 до 22.00 необходимо остановиться на площадках отдыха, в местах уширения автодорог, а также на стоянках объектов дорожного сервиса.

Ранее с 1 по 30 апреля 2022 года в Волгоградском регионе действовали ограничения на движение транспортных средств, имеющих нагрузку на ось более 5 тонн. Большегрузам временно запретили проезжать по трассам регионального или межмуниципального значения для сохранения дорог в весеннюю распутицу. Исключением стала лишь Третья продольная магистраль. 

Тем временем по прогнозам Волгоградского гидрометцентра, предстоящая неделя выдастся довольно жаркой. Уже завтра, 1 августа, дневная температура по региону местами будет достигать +38 °С. В Волгограде в понедельник синоптики обещают в дневные часы не меньше +34...+36 °С. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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