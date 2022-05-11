Общество 11.05.2022 21:27
11.05.2022 21:27
Ограничения для движения большегрузов по автомобильным дорогам вводятся с 20 мая по 31 августа в Волжском. Как сообщили в городской администрации, запрет будет действовать при дневной температуре воздуха от 32°С в период времени с 10:00 до 22:00.
Постановление подписано председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Волжского Иваном Шаровым. Ограничения не затрагивают международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
Большегрузам, которые попадают под ограничения, во время жары в указанное в постановлении время необходимо остановиться на площадках отдыха, в местах уширения автомобильных дорог, а также на стоянках объектов дорожного сервиса.
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