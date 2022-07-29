В Волгоградской области в ближайшие часы снова ждут плохую погоду

ГУ МЧС России по Волгоградской области вечером 29 июля снова выступило с экстренным предупреждением об ухудшении погодных условий. Со ссылкой на ЦГМС волгоградские спасатели сообщают, что до конца дня в регионе возможны град, ливни, грозы и усиление ветра.

По информации чрезвычайного ведомства, вечером в пятницу и утром 30 июля местами в Волгоградской области порывы ветра могут достигать при грозах 23 м/с. В связи с этим жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Отметим, что сейчас в Волгограде действительно наблюдается усиление ветра, однако грозы или хотя бы ливня ничего не предвещает.