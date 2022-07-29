Губернатор Андрей Бочаров вместе с руководством правоохранительных, силовых, надзорных структур принял участие в работе расширенной коллегии СУ СКР по Волгоградской области, которую провёл руководитель ведомства Василий Семёнов. Участники заседания подвели итоги работы и рассмотрели основные задачи на следующий период, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за работу по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.





– Необходимо отметить высокий уровень профессионализма сотрудников областного Следственного Управления, который остается неизменным даже в условиях постоянного роста нагрузки, — сказал Андрей Бочаров. — Отдельные слова благодарности хочу сказать вам и вашим коллегам за большую системную работу по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне — по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина волгоградские следователи включились в общую большую работу по расследованию ранее неизвестных преступлений нацистов против мирных жителей нашей страны, в том числе во время Сталинградской битвы, 80-летие Победы в которой мы будем отмечать уже совсем скоро, 2 февраля 2023 года

Отметил Андрей Бочаров и важность работы по патриотическому воспитанию молодежи. Напомним, по инициативе Александра Бастрыкина в нашем регионе был открыт кадетский корпус СК РФ имени Федора Слипченко.

Также Андрей Бочаров поздравил личный состав с Днём сотрудников органов следствия, с 15-летием с момента образования Следственного комитета России, поблагодарив за профессиональный и добросовестный труд, отметив, что рассчитывает на дальнейшее совместное успешное решение задач социально-экономического развития Волгоградской области.