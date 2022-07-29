Дожди затормозили уборочную страду на севере Волгоградской области









Дождливая неделя сдвинула сроки начала уборке озимых на севере Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные районных администраций, погодные условия существенно замедлили ход работ в Урюпинском районе. Хотя здесь уже начали уборку озимых около 90% хозяйств, приходится ждать, когда высохнут поля.





Такая же ситуация и в Камышинском районе. Череда дождей мешает уборочной страде. Пользуясь передышкой, которую дает погода, аграрии тут же выходят в поле.







