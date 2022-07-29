Дожди затормозили уборочную страду на севере Волгоградской области

Общество 29.07.2022 08:20
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29.07.2022 08:20
Дождливая неделя сдвинула сроки начала уборке озимых на севере Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные районных администраций, погодные условия существенно замедлили ход работ в Урюпинском районе. Хотя здесь уже начали уборку озимых около 90% хозяйств, приходится ждать, когда высохнут поля.
Такая же ситуация и в Камышинском районе. Череда дождей мешает уборочной страде. Пользуясь передышкой, которую дает погода, аграрии тут же выходят в поле.
Напомним, уборка зерновых стартовала в южных районах Волгоградской области еще в начале июля. В регионе уже намолочено более 3 миллионов тонн зерна.
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