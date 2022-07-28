Без побегов и беспорядков: в волгоградских колониях поощрили 4 тыс. осужденных

Общество 28.07.2022 21:40
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28.07.2022 21:40
Сегодня, 28 июля, сотрудники УФСИН России по Волгоградской области подвели итоги работы за первое полугодие текущего года, которое, как отмечается, прошло без ЧП.
- В первом полугодии 2022 года в учреждениях области не допущено побегов из-под охраны, из-под надзора, массовых беспорядков, захватов заложников, тяжких и особо тяжких преступлений среди спецконтингента, а также аварийных ситуаций и распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в УФСИН.
За добросовестное отношение к труду и активное участие в жизни колонии за этот период поощрили 4178 осужденных, к которым применено 5466 поощрений - на 61,4% больше, чем в прошлом году. Из исправительных учреждений Волгоградской области условно-досрочно освобождено более 150 осужденных.
Сумма добровольных погашений исковых задолженностей с начала года составила более 5,5 млн. рублей.
Заседание коллегии провел начальник УФСИН России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Александр Просвернин. Он вручил ведомственные награды начальникам подведомственных учреждений и благодарственные письма членам общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области, а затем заслушал доклады о проделанной работе руководителей подразделений аппарата УФСИН и подведомственных учреждений.
Фото: ИА «Высота 102» / УФСИН России по Волгоградской области
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