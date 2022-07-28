В Волгограде эвакуирован ТРК «Мармелад»

В Дзержинском районе Волгограда эвакуировали ТРК «Мармелад». Как стало известно ИА «Высота 102», администрации комплекса пришил письма с угрозами.
— Все эвакуированы. Идет проверка. На месте работают оперативные службы, — пояснил информагентству представитель торгового комплекса.
Накануне в Волгограде массово эвакуировали все торговые центры. Вслед за ТЦ сообщениями с угрозами поступили и в районные суды. Ранее информагентство сообщало о дестабилизации работы учреждений и органов госвласти, а также объектов инфраструктуры.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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