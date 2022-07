Эпатажная группа Little Big из Санкт-Петербурга отменила свою концертную программу в России, в том числе и в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный паблик группы в ВКонтакте, билеты волгоградцам можно вернуть по месту их приобретения.

Скандальная группа, которая попала в список «нежелательных» артистов в России, должна была выступить со своим протестным и агрессивным альбомом 9 ноября в «ВолгоградЭКСПО». Однако, по словам представителей музыкальной группы в соцсетях, проведение всероссийского тура под названием WE ARE LITTLE BIG пока не представляется возможным.

- Братья и сёстры, - обращается на своей официальной страничке в соцсетях группа. - К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждём следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас! Ваши Little Big.

Однако, как ранее показал проведенный информагентством опрос в Telegram, волгоградцы не особо и ждали приезда питерских исполнителей. Согласно результатам опроса, более 46% читателей информагентства высказались против приезда поп-звезд.

Напомним, участники группы после начала спецоперации на Украине уехали из России. После Little Big выпустила новый клип, которым осудила спецоперацию по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее также изъявил свое желание посетить Волгоград со своим концертом лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич. Однако информации об отмене концертов на официальных ресурсах российской рок-группы пока не появлялось.

Фото Little Big / VK.com