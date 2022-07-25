«Концессии водоснабжения»: поверка приборов учета. Что важно знать?





Волгоградцы ежемесячно передают показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) за горячее и холодное водопотребление. Чтобы эти показания были актуальными необходимо следить не только за корректной работой счетчиков, но и за сроками их поверки.

«Концессии водоснабжения» напоминают потребителям о том, что индивидуальные приборы учета горячего и холодного водопотребления, установленные в квартирах волгоградцев, имеют межповерочный интервал. Это означает, что в случае истечения межповерочного интервала прибор учета считается вышедшим из строя и подлежит обязательной поверке либо замене.

Поверка ИПУ — процедура обязательная. Это отражено в Федеральном законе № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».В случае несвоевременной поверки или замене прибора учёта, плата за водоснабжение в течении трех месяцев будет производиться исходя из среднемесячного потребления ресурса за последние полгода. По истечении этого срока, если жители так и не произведут поверку прибора учета, оплата будет начисляться по нормативу (с учетом повышающего коэффициента 1,5).

Как понять, что пора поверять приборы учета

Самый простой способ – посмотреть в паспорте счетчика, который выдавался при его установке. Также узнать дату окончания межповерочного интервала можно в свидетельстве о последней поверке счетчика. В среднем межповерочный интервал для счетчиков горячего водоснабжения составляет 4-6лет, для холодного – 6 лет.





Во избежание значительного роста платы за водоснабжение Концессии рекомендуют своевременно производить поверку или замену приборов учета, что позволит вести расчеты по фактическому потреблению ресурса.

Куда обращаться, чтобы поверить счетчик

Если вы обнаружили, что срок последней поверки истек, необходимо сразу же обратиться с заявлением в компанию, которая имеет право заниматься этим видом деятельности и имеет действующую аккредитацию, выдаваемую Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитации). В Волгограде таких организаций немного, в том числе и «Концессии водоснабжения».

Как подать заявку на поверку прибора учета в «Концессии водоснабжения»:

1. Заявку можно оформить самостоятельно и отправить дистанционно на электронную почту «Концессий водоснабжения»: info@investvoda.ru, либо на почту ИВЦ ЖКХ и ТЭК: info@ivc-gkh.ru. Также заявку можно заполнить лично, посетив отдел документационного обеспечения (кабинеты 38, 39) по адресу ул. Пархоменко, 47а или в абонентских отделах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

2. После того как специалисты ресурсоснабжающей организации проведут поверку, необходимо оформить заявку на ввод прибора учета в эксплуатацию.

Для этого сотрудник ООО «Концессии водоснабжения» в заранее назначенное время придет к вам, осмотрит узел учета, сверит паспорт прибора учета с уже установленным счетчиком, и, если все соответствует нормам, опломбирует прибор учета. Затем акт будет передан в ИВЦ ЖКХ и ТЭК для внесения его в базу и дальнейшего начисления согласно показаниям прибора учета.

Кроме того, в «Концессиях водоснабжения» работает своя поверочная лаборатория, которая оказывает услуги по поверке счетчиков холодной и горячей воды. Для удобства абонентов лаборатория работает по принципу «одного окна», объединяя работу разных подразделений ресурсоснабжающей организации, обеспечивая комфорт и снижение временных затрат заявителей. Здесь всем обратившимся помогут правильно составить заявку и примут прибор учета в поверку. После того, как работа будет выполнена, сотрудники лаборатории по телефону оповестят абонента о готовности.





На фото – сотрудники лаборатории метрологии

Услуга платная. Поверка приборов учета, установленных в многоквартирных и частных домах, стоит от 200 до 265 рублей. Принести счетчик на поверку можно в рабочее время по адресу: г. Волгоград, ул. Азербайджанская, 268. По вопросам поверки ИПУ обращаться по телефону: (8442) 60-62-47

Повышение качества и доступности услуг – основная задача «Концессий водоснабжения». Будьте бдительны и поверяйте счетчики только у официальных компаний. Помните, что абоненты должны эксплуатировать исправные с метрологической точки зрения приборы и проводить регулярные поверки счетчиков, чтобы оплата начислялась корректно.



