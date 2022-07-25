60 тысяч волжан пришли на концерт Мити Фомина на День города









Около 60 тысяч волжан приняли участие в заключительных мероприятиях празднования Дня города. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа город Волжский Волгоградской области.





Накануне вечером на площади Ленина прошел концерт певца Мити Фомина. А потом небо раскрасили яркие краски праздничного фейерверка.







