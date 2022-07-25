60 тысяч волжан пришли на концерт Мити Фомина на День города

Общество 25.07.2022 08:32
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25.07.2022 08:32
Около 60 тысяч волжан приняли участие в заключительных мероприятиях празднования Дня города. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа город Волжский Волгоградской области.
Накануне вечером на площади Ленина прошел концерт певца Мити Фомина. А потом небо раскрасили яркие краски праздничного фейерверка.
23 июля, напомним, жителей Волжского поздравил с 68-летием со дня основания города губернатор Андрей Бочаров.
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