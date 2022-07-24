Волжскому на День города подарили крытый футбольный манеж

Общество 24.07.2022 14:02
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24.07.2022 14:02
Завершено строительство крытого футбольного манежа в городе Волжском Волгоградской области. Эту новость областной комитет строительства озвучил сегодня, когда Волжский отмечает свое 68-летие. В этом городе-спутнике Волгограда проходит обширная праздничная программа.
Новый спортивный объект построен по проекту «Спорт — норма жизни» и станет частью многофункционального спортивно-досугового кластера на базе стадиона им. Логинова, который возводится по принципу малого столичного комплекса «Лужники».
В основном здании манежа, общая площадь которого составляет 6500 кв.м., уложено газонное покрытие. Футбольное поле имеет размер 90х55 метров. Завершены все пусконаладочные работы на системах видеонаблюдения и контроля доступа, благоустроена прилегающая территория. Уже в ближайшее время здесь начнут тренировки школьники и подростки города-спутника.
Концепция кластера включает в себя также строительство многофункционального спорткомплекса, бассейна, ледового катка. Стадион им. Логинова станет базовым региональным центром, где будут развивать детский спорт, проводить соревнования самого высокого уровня.
Губернатор Андрей Бочаров накануне поздравил волжан с Днем рождения города. Глава региона пообещал реализовать в Волжском еще порядка ста значимых проектов на сумму 5 миллиардов рублей. Таким образом, как отметил губернатор, инвестиции в инфраструктуру этого города превысят 15 миллиардов рублей.
Фото: администрации Волгоградской области
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