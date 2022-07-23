Город-спутник Волгограда отмечает своё 68-летие









Жители Волжского сегодня, 23 июля и завтра, 24 июля примут участие в основных мероприятиях, посвященных 68-летию города. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии городского округа, программа включает более сотни разноформатных мероприятий. Некоторые являются традиционными, но многие проводятся впервые.





Так, впервые, 23 июля, в рамках Дня города проводятся заезды на гидроциклах в Волжском речном порту. Эта территория активно развивается и пользуется большой популярностью у молодежи. По окончании соревнований на гидроциклах состоится встреча участников традиционного велопробега, посвященного Дню города, и праздничное молодежное мероприятие «Party на закате».





У детей сегодня будет свой День города. Детский праздник в парке «Волжский» «Будущее начинается с тебя» начнется в 19-00. На 20 площадках парка аниматоры и развлекательные центры города представляют свои специальные детские программы. Для самых маленьких, подростков и молодежи подготовлены игровые, творческие, спортивные и интеллектуальные программы.





В парке «Новый город» соберется молодежь на фестиваль уличных субкультур «Точка креатива». Время: 18:00 – 22:00.





В это же время – в 18-00 - в обновленном ДК «Октябрь» будут чествовать лучших по профессиям.





Заключительным мероприятием станет гала-концерт «С Днем рождения, любимый город!» с участием ведущих артистов и коллективов Волжского, Волгограда и певца Мити Фомина. Концерт начнется завтра, 24 июля, в 19-00 в парке «Волжский». На нем также запланировано чествование 10 активно и успешно проявивших себя волжан в разных направлениях деятельности.







В их числе ученик 10 класса, установивший 4 мировых рекорда среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья; победитель всероссийского конкурса «Большая перемена в номинации «Делай добро»; обладатель бронзовой медали московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» и другие активные талантливые волжане. Заключительным аккордом недельного праздничного марафона станет красочный фейерверк.