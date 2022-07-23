В Волгограде назвали срок запуска колеса обозрения после ЧП

Общество 23.07.2022 08:38
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23.07.2022 08:38
Запуск колеса обозрения в ЦПКиО запланирован уже на следующей неделе. Как рассказал ИА «Высота 102» директор ООО «Парк» Андрей Еркин, перед этим в обязательном порядке пройдет процедура технического освидетельствования специализированной организацией и обследование электрооборудования специальной электролабораторией.
Напомним, ЧП в парке случилось 20 июля. В результате остановки колеса обозрения в кабинках на высоте остались заблокированными 24 человека. Спасатели провели операцию по возвращению попавших в заточение волгоградцев на землю. Однако людям пришлось провести в кабинках около пяти часов.
Накануне была названа причина остановки аттракциона – внештатное автоматическое включение системы подогрева.
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