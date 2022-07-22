Волгоградцев зовут культурно отдохнуть на выходных: программа





В Волгограде в выходные, 23 и 24 июля, всех желающих приглашают культурно провести время. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в дни отдыха для волгоградцев запланированы спектакли, экскурсии, концерты и многое другое.

В 10:00 23 июля Волгоградский областной краеведческий музей приглашает горожан и гостей города стать участниками пешеходной экскурсии «Царицын торговый». В 15:00 музей организует интерактивное мероприятие ко дню торговли «От торговой лавки до банка: путь царицынского купечества».

В 12:00 и 14:00 23 июля музей-заповедник «Старая Сарепта» зовет на интерактивную военно-патриотическую программу «От Сталинграда до Берлина». Программа начнется в это же время и в воскресенье, 24 июля.

Спектакль-шутка от театра-студии Федоровой «Зимний сон в летнюю ночь» в Комсомольском саду станет завершением субботнего вечера. Постановка начнется в 18:00. Вход свободный.

В это же время на Центральной набережной возле фонтана «Искусство» на сцену выйдут творческие коллективы «Консонанс», «Особый стиль», «TopDance», «Синтез», «Астра-DANCE». Также артисты в латах выступят перед волгоградцами с эпичными эпизодами средневекового боя. В 19:00 зрителей ждет выступление музыкантов «HitMaker».

В воскресенье, 24 июля, в 16:00 в историческом парке «Россия-Моя История» стартует блиц-турнир по шахматам. Его проведет КМС по шахматам, двукратный призёр чемпионатов России и Волгоградской области Елена Усачева. Попробовать свои силы в интеллектуальном сражении сможет любой желающий.

В 18:00 в парке перед музеем пройдет двухчасовой зажигательный концерт муниципального оркестра «Комбо-джаз-бенд».

Помимо этого, с 21 июля по 3 августа в музее изобразительных искусств проходит выставка «Живопись. Графика. Чувство». Она познакомит волгоградцев с творчеством художника Александры Лях. В экспозиции представлены живописные произведения, акварель, коллаж и батик.

С 22 июля в музее-заповеднике «Сталинградская битва» стартовал выставочный проект «Героическая шестьдесят четвертая армия». Посетители смогут ознакомиться с фотографиями, документами, личными вещами и образцами наград наиболее отличившихся бойцов и командиров 64-й армии.