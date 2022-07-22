Общество

Минстрой России включил Волгоград в топ-10 «умных» городов

Общество 22.07.2022 10:20
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22.07.2022 10:20


Волгоград включен Минстроем в десятку крупнейших городов России по уровню цифровизации городского хозяйства. По итогам 2021 года первые строчки рейтинга «IQ городов» в категории «Крупнейшие города» заняли Москва и Санкт-Петербург, а Волгоград поднялся на 7-е место за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений в работу городской и коммунальной инфраструктуры.

Отметим, что участником пилотного проекта «Умный город» Минстроя России Волгоград впервые стал в 2019 году. С этого времени показатели индекса «IQ городов» улучшаются Волгоградом из года в год. 

В 2021 году в Волгограде была организована работа муниципального центра управления транспортом как части интеллектуальной транспортной системы региона, установлено порядка 60 систем автоматического регулирования потока транспортных средств – система «Умный светофор», что позволяет оперативно получать данные о дорожно-транспортной ситуации в любой части города, корректировать работу светофорных объектов для управления транспортными потоками, включая работу городского общественного транспорта, – объясняют позиции города в рейтинге в администрации Волгограда. – Кроме того, продолжилось наращивание системы видеонаблюдения в общественно значимых местах – еще 94 уличные камеры были подключены к комплексной информационной системе видеонаблюдения региона.

В минувшем году, уточняют в мэрии, было установлено 16 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Продолжается замена ламп накаливания на городских объектах наружного освещения на современные светодиодные светильники, а в сфере ЖКХ в Волгограде активно внедряют системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов – автоматизированные системы учета дистанционно передают показания счетчиков в ресурсоснабжающие организации. 

Работа Волгограда по цифровизации городского хозяйства по итогам 2021 удостоилась специального кубка Минстроя России. Награждение состоялось в рамках III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы». Заслуженную награду делегации Волгоградской области вручил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик.

Индекс «IQ городов» разработан в 2019 году и рассчитывается для 203 городов, которые участвуют в проекте Минстроя РФ. Оценка уровня цифровизации городского хозяйства регионов за 2021 год производилась по 47 показателям, разделенным на 10 направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, туризм и сервис, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи и интеллектуальные системы социальных услуг.

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