«Нас ждали восемь лет»: группа волгоградских врачей вернулась из ЛНР









В Волгоград накануне вернулась группа врачей, которые работали в составе медицинских бригад в ЛНР. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, пока в Волгоград прибыли девять докторов - и прямо в теплые объятия близких и родных. Коллеги вернувшихся врачей пока продолжают работу в Луганской народной республике.





По словам медиков, некоторым было сначала немного боязно ехать в эту командировку, однако слова благодарности от местных жителей и удовлетворение своей работой оказались главными впечатлениями от командировки.













- Жители восемь лет фактически не видели врачей, особенно узких специалистов, - говорит Дмитрий Ядыков, эндокринолог больницы №25. – Поэтому нам были очень рады. Мы оказывали помощь как пациентам с хроническими заболеваниями, так и с впервые выявленными. Диабет, преддиабетные состояния, к сожалению, такие диагнозы приходилось ставить довольно часто. Но я рад, что удалось хоть кому-то помочь. Там налаживают мирную жизнь, поэтому, надеюсь, что и люди и в дальнейшем будут получать достойную медицинскую помощь.













Татьяна Ленская, заведующая гинекологическим отделением больницы №15, признается, что приходилось работать с высокими нагрузками – без выходных и с раннего утра до позднего вечера. Зато удалось объехать все населенные пункты.

- Очень приятно было слышать хорошие слова от жителей, - вспоминает доктор. – Люди там, действительно, были обделены в плане медицинской помощи.





Абдалла Мохаммед Алашвал, врач больницы №15, тоже доволен тем, что удалось сделать во время командировки.





- Мы занимались и диспансеризацией, и оказывали другую помощь, - рассказывает врач. – Были случаи, когда впервые диагностировали серьезные заболевания – онкологию, туберкулез. Ведь люди несколько лет не имели возможность получать качественную медицинскую помощь. Но нам удалось помочь многим, и это радует.













Напомним, накануне из Волгограда в подшефный Станично-Луганский район отправилась бригада волгоградских врачей в составе 11 человек - сотрудников медучреждений Волгограда, Волжского и Палласовского районов. Это уже не первая командировка медиков в ЛНР, главной задачей которых является оказание медицинской помощи местному населению - взрослым и детям.



