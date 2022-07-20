Еще одна бригада волгоградских медиков отправилась в ЛНР









Очередная группа волгоградских медиков отправилась в подшефный район ЛНР для оказания помощи населению Станично-Луганского района сегодня, 20 июля с главной площади Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, группа состоит из 11 специалистов медицинских учреждений Волгограда, Волжского и Палласовского района.





Это, в частности, детские врачи-специалисты, в частности, невролог, отоларинголог, офтальмолог, хирурги, которые проведут обследование детей перед началом нового учебного года.





Для помощи взрослому населению Станично-Луганского района ЛНР в составе медицинского поезда отправились невролог, офтальмолог, дерматовенеролог.





Следом за группой медиков в Луганскую Народную Республику направят передвижной модуль "Диагностика" на базе автомобиля "Камаз".





Передвижная поликлиника оборудована 2 кабинетами с системами кондиционирования для приема пациентов по хирургическому и терапевтическому профилю, переносным аппаратом ультразвуковой диагностики, процедурным кабинетом, где можно также осуществлять забор анализов.













Модуль может быть подключен как к сети, так и работать полностью автономно за счёт бензинового генератора.





Это уже не первая командировка волгоградских врачей в ЛНР. Всего за время работы волгоградских медиков в Станично-Луганском районе осмотрено уже 4,5 тысячи жителей.





Напомним, вопросы, связанные со здоровьем населения, обсуждались на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с активом подшефного Станично-Луганского района.





Поезда проедут по всем 49 населённым пунктам Луганской Народной Республики, где проживают порядка 44,5 тыс. чел.



