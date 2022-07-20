Такырная круглоголовка попала в Красную книгу Волгоградской области





В Красную книгу животных и растений Волгоградской области добавили вид ящерицы под названием такырная круглоголовка. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ был сегодня опубликован комитетом природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области на сайте обладминистрации.

Как поясняется в приказе, теперь такырная круглоголовка в списке краснокнижных животных и растений будет находиться рядом с представителями ломкой веретеницы, узорчатого полоза и степной гадюки. Данный вид ящериц стал первым в списке из пресмыкающихся. Она станет объектом мониторинга по всей территории Волгоградской области.

Справка. Данный вид ящериц получил такое необычное название из-за своей особенности обитания и формы головы. Слово «такыр» происходит из тюркского языка, где оно обозначает особую форму рельефа почвы временно пересыхающих водоемов.

Фото - архив ИА «Высота 102»