Погибла пшеница и подсолнечник: в Камышине озвучили новые потери от града

Администрация Камышинского района, в котором несколько дней назад выпал крупный град, назвала серьезным ущерб, нанесенный стихией.

– Уничтожено 788 гектаров подсолнечника, 297 гектаров озимой пшеницы, 94 гектара семенной суданки. Есть потери не столь категорические, но все равно очень обидные для фермеров. Так, например, в ООО «Волго-Агро» градом посбивало колосья, и хоть хлеб не полег, но урожайность значительно снизится, – сообщили в администрации района.

Напомним, стихия в Волгоградской области бушевала на прошлой неделе. В некоторых районах выпал крупный град. Тогда сообщалось, что в Камышинском районе побило арбузные поля.

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