В Волгограде устраивают смотрины бездомных животных









В эту субботу, 23 июля с 12:00 до 16:00 в парке Комсомольский сад в Волгограде впервые после пандемии состоится бесплатная ярмарка животных. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, акцию назвали «Дорога домой». С помощью ее у домашних питомцев появится шанс найти себе хозяев.





Дорогу домой будут искать щенки и котята из приютов «Дино», «Зов», «Дог-Шанс», «Любимки», «ДворНяшки».













В программе, которую будет вести Елена Селигенева, примут участие танцевальный клуб «Юлла», «Мастерская праздника «Лайм», а танцы с собаками покажут кинолог Лиза Лазарева с собаками бордер-колли Санни и Шелти Лесси.





Кроме того, будут организовано множество развлечений и конкурсов и блеск- тату. Хорошее настроение, призы и подарки будут дарить детское пространство «МАМАРАДА», «Квест –Хилл», «Да Винчи Квест», «Форд Боярд», к онный клуб «Солнечная долина», компания «Морожко» и другие.



