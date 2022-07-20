В Волгограде устраивают смотрины бездомных животных

Общество 20.07.2022 07:56
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20.07.2022 07:56
В эту субботу, 23 июля с 12:00 до 16:00 в парке Комсомольский сад в Волгограде впервые после пандемии состоится бесплатная ярмарка животных. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, акцию назвали «Дорога домой». С помощью ее у домашних питомцев появится шанс найти себе хозяев.
Дорогу домой будут искать щенки и котята из приютов «Дино», «Зов», «Дог-Шанс», «Любимки», «ДворНяшки».
В программе, которую будет вести Елена Селигенева, примут участие танцевальный клуб «Юлла», «Мастерская праздника «Лайм», а танцы с собаками покажут кинолог Лиза Лазарева с собаками бордер-колли Санни и Шелти Лесси.
Кроме того, будут организовано множество развлечений и конкурсов и блеск- тату. Хорошее настроение, призы и подарки будут дарить детское пространство «МАМАРАДА», «Квест –Хилл», «Да Винчи Квест», «Форд Боярд», конный клуб «Солнечная долина», компания «Морожко» и другие.
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