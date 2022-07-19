







Реализацию социально значимых программ обсудили сегодня участники заседания Совета руководителей представительных органов муниципальных образований региона при Волгоградской областной думе, которое прошло во Фролово.







Как сообщили ИА «Высота 102» в областной думе, в работе заседания приняли участие сенатор РФ Сергей Горняков, председатель КСП региона Александр Носов, глава городского округа-город Фролово Василий Данков, представители органов исполнительной власти региона, депутаты регпарламента.





Участники заседания рассмотрели итоги реализации президентской программы социальной газификации на территории региона. В настоящее время от жителей области принято около восьми тысяч заявок на догазификацию. Бесплатно для населения газопроводы уже подведены к границам участков почти пяти тысяч домовладений.





Всего за период 2021-2022 годов запланировано выполнить догазификацию свыше 10,2 тысячи домовладений в 565 населенных пунктах. При этом в минувшем году в рамках реализации президентской программы «голубое топливо» было подведено к участкам более 2,1 тысячи домов (110% от намеченного показателя).





Напомним, программа социальной газификации предусматривает бесплатное для жителей подведение газопровода до границ участков домовладений в газифицированных населенных пунктах. Работы на территории участка и внутри дома, а также приобретение газового оборудования оплачивает сам собственник.







При этом с 1 января 2022 года для льготных категорий граждан почти в три раза увеличен размер компенсации таких затрат - с 17,7 тысячи до 50 тысяч рублей. За первое полугодие на эти цели из областного бюджета было выделено 6,8 млн рублей.





Участники заседания также обсудили ход реализации мероприятий программы уличного освещения населенных пунктов. В этом году она затронет 223 села и городских поселения.





По информации Центра энергоэффективности Волгоградской области, всего в 2022 году в регионе планируется построить почти 50 км линий освещения, заменить 121 вышедшую из строя опору, установить более 8,2 тысячи энергоэффективных светильников. Модернизация наружного освещения позволит улучшить условия проживания свыше 400 тысяч человек.

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а два минувших года восстановление и модернизация систем освещения была проведена в 570 хуторах, селах и городских поселениях, в которых проживают 650 тысяч человек. Было построено 147 км новых линий, заменено 460 опор, установлено свыше 20,2 тысячи энергоэффективных светильников.