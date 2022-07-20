Общество

«Как на пороховой бочке»: волгоградцы боятся не выбраться из огня в случае пожара в Вишневой балке

Общество 20.07.2022 07:01
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20.07.2022 07:01


Жители частных домов, расположенных в поселке Вишневая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда, вновь вынуждены обращаться за помощью к журналистам, чтобы  достучаться со своей проблемой до чиновников и коммунальщиков. За полтора месяца возле их домов образовалась чудовищная по своим масштабам свалка из сухих веток. В случае пожара, убеждены волгоградцы, многие из них попросту не успеют спастись. 


Горы веток, как убедились корреспонденты «Высоты 102», местами достигают в Вишневой балке размеров в человеческий рост.Такие пейзажи, в частности, открываются на улице Нижнеамурской неподалеку от дома №17, где проживает 73-летняя Татьяна Данилова. Женщина страдает артрозом тазобедренных суставов и может передвигаться лишь с помощью костылей. В случае возгорания свалки, говорит она, ей не удастся даже выбежать из своего участка. В «зоне риска» живут и другие пенсионеры с инвалидностью.

– Последний раз вывозили ветки еще в апреле месяце, – с такими словами Татьяна Георгиевна встречает корреспондентов информагентства. – Раньше с этим проблем не было. А сейчас меня везде отфутболивают – и в ЖКХ, и в «Ситиматик». 


Женщина, с  ее слов писала заявление даже в полицию, откуда ее жалобу передали в администрацию Краснооктябрьского района. По истечении двух недель горожанка так и не дождалась ответа. 

– Опять звонила в администрацию, в ЖКХ после всего, – рассказывает пенсионерка. – А в ответ кроме обещаний ничего не слышу. Месяц назад обещали вывезти ветки в течение двух недель. На деле вы видите как «вывезли». 

Проблемы со здоровьем, говорит Татьяна Георгиевна, не позволяют ей отправиться в пешее путешествие по кабинетам чиновников. Писать письма и получать отказы – это все, что может сделать женщина. Обращаясь в СМИ, волгоградка не теряет надежду: может быть, услышат и увидят в МЧС, а может быть, даже глава города. 

На улицах Титова, 116 и Хользунова, 168, где месяц назад журналистам нашего информагентства сотрудники районного МБУ демонстрировали навыки борьбы с ветками, как будто воскресили прежние кучи. Рядом с контейнерами в жару гниет и источает вонь оставленный сотрудниками ООО «Ситиматик-Волгоград» бытовой мусор. 


Редакция ИА «Высота 102» в очередной раз просит администрацию Волгограда обратить внимание на захламленные улицы поселка Вишневая балка и оказать помощь в вывозе мусора. 

Одновременно данную публикацию жители поселка просят расценивать как официальное обращение в прокуратуру и МЧС. Волгоградцы надеются, что в надзорном и чрезвычайном ведомствах дадут свою оценку бездействию коммунальных служб в условиях особого противопожарного режима. 

– Вы загляните в овраг и посмотрите, сколько там веток, – обращают внимание прокуратуры горожане. – Интересно, кто их в таких масштабах вывозит и сваливает возле наших домов? 



  

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Фотографии Павел Мирошкин/Высота 102

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