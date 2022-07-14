В Волгограде отменили открытие пляжа на острове Сарпинский









Подготовка к открытию пляжа на острове Сарпинский в Волгограде остановлена. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, по результатам экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» выдало администрации Кировского района заключение о несоответствии взятых на берегу острова проб требованиям СанПиН, предъявляемым к организации мест отдыха у воды.





Напомним, к середине лета в городе-миллионнике работает всего один официальный пляж – на полуострове Сарептский.





Не дождавшись открытия пляжей, волгоградцы вынуждены загорать и купаться в стихийных местах отдыха, рискуя своими жизнями и здоровьем.







