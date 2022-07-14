Общество

Путин сменил председателей судов в Волгограде и Волжском

Общество 14.07.2022 20:21
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14.07.2022 20:21


Указом президента России назначены председатели и судьи четырех районных и городских судов в Волгоградской области. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, изменения коснулись Волжского и Камышинского городских судов, а также судов Кировского и Красноармейского районов Волгограда.

Так, председателем Волжского городского суда стал Алексей Косолапов. В Кировском районном суде председателем стала Наталья Василенко. Кадровые перестановки произошли в Красноармейском и Камышинском судах – на должности судей назначены здесь Надежда Рудакова и Анна Пименова соответственно. 

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