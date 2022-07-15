Общество

Понемногу, а набегает: Волгоградстат подсчитал рост платы за ЖКХ с 1 июля

Общество 15.07.2022 06:12
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15.07.2022 06:12


Волгоградстат представил данные о повышении в регионе платы за услуги ЖКХ с 1 июля 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  мониторинг, проведенный  ведомством, так, отопление квадратного метра общей площади жилого помещения теперь обходится жителям региона в 30,1 рубля или на 4,33% больше. Ранее было 28,85 рублей.

Стоимость гикокалории в расчетах за отопление повысилась с 1 июля до 2166,96 рублей или на 4,4%. Ранее единица отопления стоила 2075,64 рубля. 

При отсутствии приборов учета цена услуги по предоставлению водоснабжения и водоотведения в месяц с человека выросла до 618,37 рубля или на 4,14%  (ранее она обходилась в 594,4 рубля).

Кубический метр холодной воды теперь стоит 27,68 рубля – это на 6,71 рубля  или на 4,24% больше , чем было ранее. 

За услугу по водоотведению за кубический метр  надо платить уже 22,78 рубля или на 4,03% больше, чем раньше - 21,97 рубля. 

Услуга по горячему водоснабжению (если квартира не оборудована индивидуальными приборами учета – прим. ред. ИА «Высота 102») с 1 июля подорожала до 913,78 рубля в месяц с человека или на 4,4%. До этого периода она стоила 875,3 рубля. 

Кубический метр горячей воды теперь стоит 151,87 рубля, а ранее – 145,47 рубля. Повышение составило 4,4%. 

Стоимость услуги по снабжению электроэнергией выросла до 486,46 рублей или на 4,87%. До 1 июля 2022 года жители Волгоградской области платили за нее 463,86 рубля. 

При этом стоимость газа в мониторинг Волгоградстата не входит. Между тем, ранее сообщалось, что цена на газ для населения Волгоградской области с 1 июля текущего года изменилась в пределах допустимого максимального индекса: от +1,85% до +3,9% в зависимости от направления использования (или от 6,06 до 9,52 руб. за 1 кубометр газа). 

Напомним, тарифы на коммунальные услуги для населения меняются по всей территории России один раз в год - с 1 июля. Федеральный центр установил для каждого субъекта РФ среднее изменение стоимости коммунальных услуг. Для Волгоградской области - это 4%. 

Согласно этому постановлению, предельный рост платы для каждого конкретного гражданина в Волгоградской области не должен превысить 6,4%. При этом  каждый субъект вправе принимать собственное решение по росту платы для каждого конкретного гражданина: в регионе этот показатель не превысил 5% - ниже рекомендованных правительством РФ значений.


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