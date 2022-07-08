Награжденный орденом Мужества Иван Шумков вернулся из госпиталя в Волгоградскую область

Уроженец города Новоаннинский Волгоградской области, награжденный орденом Мужества, Иван Шумков вернулся на малую родину после лечения в военном госпитале в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «Новоаннинский сегодня».

– Иван Владимирович Шумков, наш новоаннинский герой, росгвардеец, отличившийся в ходе спецоперации на Украине, на днях благополучно выписался из Московского госпиталя, где находился на лечении после тяжёлого ранения, и вернулся домой, – сообщают авторы телеграм-канала. – Желаем Ивану Владимировичу здоровья и всех благ!

Напомним, Иван Шумков был награжден орденом Мужества за участие в специальной операции в Украине. Государственную награду, представленную Указом президента РФ, ему вручили председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник юстиции Игорь Ильяш.

Также Иван Шумков в 2019 году был награжден орденом Суворова за заслуги при выполнении боевых задач. 22 марта этого года награжден знаком «За доблесть и мужество». Награду вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.