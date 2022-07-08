Воздух в Волгоградской области 10 июля раскалится до +38 градусов

В Волгоградской области предстоящие выходные дни будут экстремально жаркими. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз волгоградских синоптиков, в тени температура воздуха составит +38 градусов.

– В субботу, 9 июля, в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, местами порывы до 17 м/с, – говорится в краткосрочном прогнозе Волгоградского ЦГМС. – Температура воздуха днем – от +31 до +36 градусов.

11 июля осадков также не предвидится. Днем местами небольшие и кратковременные дожди, грозы.

– Порывы ветра при грозах составят от 15 до 20 м/с. Столбики термометров днем в воскресенье местами до дотянутся до отметки +38 градусов, – сообщают синоптики.

Накануне выходных, добавим, ГУ МЧС России с учетом предстоящей жаркой и ветренной погоды напомнило жителям о высокой пожароопасности в регионе. Волгоградцев просят соблюдать меры пожарной безопасности, а именно: не разжигать костров, а также воздержаться от отдыха на природе. Напомним, что въезд в леса Волгоградской области запрещен до 21 июля.