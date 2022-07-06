В Волгограде рухнул сайт для записи детей в школу

Жители Волгограда столкнулись с проблемой записи детей в школу через портал образовательных услуг es.volganet.ru. Как сообщает ИА «Высота 102», ресурс недоступен с утра 6 июля.

— С 6 июля стартовала запись, а как записаться-то? Ничего не работает. Либо не хватает мощностей, либо какая-то диверсия, — сообщают возмущенные читатели информагентства.





Согласно открытым данным, в 2022 году родители будущих первоклассников имеют право подать заявление несколькими способами: лично в понравившуюся школу, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме на электронный адрес школы или ее сайт, воспользовавшись сервисами региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

С 1 апреля стартовал прием заявлений на детей, имеющих преимущественное право на зачисление в школу. Заявления на детей, проживающих на закрепленной территории, принимаются в период с 1 апреля по 30 июня. Прием заявлений на детей, не проживающих на закрепленной территории, чьи родители выбрали данную школу (запись осуществляется только при наличии свободных мест), осуществляется с 6 июля по 5 сентября.

Фото: ИА «Высота 102»

Скриншот: Портал образовательных услуг

