Общество

«Не обращали внимания месяцами»: из-за давней течи на трубе Котово остался без воды на день

Общество 05.07.2022 12:36
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05.07.2022 12:36


Жители Котовского района Волгоградской области обратились в редакцию ИА& «Высота 102» с очередной жалобой на местный «Водоканал». Ранее из-за обращений жителей была проведена проверка и установлен факт сброса сточных вод в речку Малая Казанка муниципальным предприятием. На этот раз причиной общественного резонанса стала протечка пресной воды неподалеку от Коробковского газоперерабатывающего завода, которую, по словам котовчан, не устраняют месяцами. 

Жители муниципального района сняли на видео «коммунальный пруд».

– Котовский район, нахожусь за территорией «Сероочистки», –  комментирует автор ролика. – Здесь, по всей видимости, опять у нас порыв какой-то, который уже на протяжении долгого времени никто не устраняет. Сотрудники нам сказали, что это Филинский водовод. Видно, что течет довольно-таки давно, а устранять никто и не думает.

Глава городского поселения города Котово Сергей Лесниченко в разговоре с корреспондентом информагентства пояснил, что бригада коммунальщиков уже отправлена на место течи водного ресурса. Устранить проблему обещают после общения с журналистами уже к вечеру 5 июля.

– Износ труб в нашем районе оценивается в 97 %, – рассказал Сергей Лесниченко. – Каждый день мы устраняем по несколько течей на трубопроводах. Сегодня наконец-то добрались до этой проблемы – бригада выехала сегодня утром. Водоснабжение отключено во всем городе. До конца дня планируется завершение неполадок на данном участке.  

Скриншот с ютуб-канала "Общественный контроль города Котово"

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