В Волгоградской области огороды снова побило градом









В Котовском районе Волгоградской области сегодня, 2 июля, снова прошел град. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, хотя град и не был таким мощным, как в начале июня, когда затопило и побило все огороды, но для заново высаженной рассады и такого хватило.





- У нас какая-то аномальная зона, - жалуются котовчане. – От града не защищают даже теплицы – если он крупный, то пробивает даже пленку.





Напомним, стихия бушевала накануне также в Киквидзенском, Новоаннинском и Камышинском районах Волгоградской области. Пыльные бури срывали крыши и рвали теплицы, а град уничтожал плоды труда дачников и жителей частного сектора.

Фото читателя ИА "Высота 102" и kotovo_live VK.