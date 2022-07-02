В Волгоградской области огороды снова побило градом

Фото читателя ИА "Высота 102" и kotovo_live VK.
Общество 02.07.2022 18:01
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02.07.2022 18:01
Фото читателя ИА "Высота 102" и kotovo_live VK.
В Котовском районе Волгоградской области сегодня, 2 июля, снова прошел град. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, хотя град и не был таким мощным, как в начале июня, когда затопило и побило все огороды, но для заново высаженной рассады и такого хватило.
- У нас какая-то аномальная зона, - жалуются котовчане. – От града не защищают даже теплицы – если он крупный, то пробивает даже пленку.
Напомним, стихия бушевала накануне также в Киквидзенском, Новоаннинском и Камышинском районах Волгоградской области. Пыльные бури срывали крыши и рвали теплицы, а град уничтожал плоды труда дачников и жителей частного сектора.
Фото читателя ИА "Высота 102" и kotovo_live VK.
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