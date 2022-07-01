







Сегодня, 1 июля, отдельные районы Волгоградской области оказались во власти непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-каналы «Новоаннинский сегодня» и «Подсмотрено.Камышин», в регионе сегодня свои порядки наводят пыльные бури и ливни с градом.

Так, в Киквидзенском районе Волгоградской области сейчас бушует ливень и град. Особенно не повезло жителям хутора Галушинский – их огороды сильно пострадали в результате сильного града.

Не обошли погодные явления и жителей Новоаннинского района – здесь 1 июля вспомнили, что такое пыльные бури. Столбы песка и пыли, по словам местных жителей, поднимаются на высоту до нескольких метров.





А в Камышине штормовой ветер снес крышу в одном из таунхаусов. Жителям других домов повезло немного больше – в их жилищах ураганный ветер повалил лишь беседку.

Напомним, сегодня МЧС предупреждало жителей Волгоградской области о непогоде. В регионе прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с. Непогода, по сведениям чрезвычайного ведомства, задержится в регионе до конца дня 3 июля.

Фото и видео: телеграм-каналы «Новоаннинский сегодня» и «Подсмотрено.Камышин»