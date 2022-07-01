На Волгоград с Заволжья надвигается пыльная буря

На Волгоград в эти минуты со стороны Заволжья надвигается пыльная буря. Корреспонденты ИА «Высота 102» сделали кадры, на которых отчетливо видно приближение стихии с противоположного берега Волги.





Напомним, что сегодня, 1 июля, ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустило экстренное предупреждение о непогоде в регионе. Так, по данным чрезвычайного ведомства, в Волгограде и области возможны ветер с порывами до 25 метров в секунду, град и ливни.

В отдельных районах Волгоградской области уже прошли ливни и град. Пыльную бурю в городе Новоаннинском сняли на видео очевидцы.