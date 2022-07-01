В Волгограде с 1 июля увеличили число речных рейсов на Сарпинский









Количество речных рейсов на остров Сарпинский в Волгограде увеличено на 40%. Как пояснили в мэрии, с сегодняшнего дня, 1 июля, теплоходы будут совершать до этого речного острова 282 рейса в неделю вместо 200.

Решение принято в связи с возросшим пассажиропотоком. На Сарпинский едут не только островитяне и дачники, но отдыхающие.

Теплоходы от пристани «Руднева» на о. Сарпинский в будние дни будут совершать по 14 рейсов ежедневно, в выходные - 20.

На направлении из Красноармейского района до Вязовой Гривы речные трамвайчики будут отправляться 14 раз по понедельникам, вторникам, средам и четвергам, а по пятницам и выходным дням количество рейсов составит 18 в сутки.

По маршруту «Волгоград - Культбаза» для удобства дачников добавлен дополнительный утренний рейс в среду.

Обновленное расписание размещено на сайте Пассажирского порта Волгограда и у билетных касс на пристанях.



