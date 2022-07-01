Бульвар на западе Волгограда «покрасят» в зеленый цвет

В Дзержинском районе Волгограда уложили первые 1500 квадратных метров рулонного газона на проспекте имени Жукова. Как сообщает ИА «Высота 102», новое травяное покрытие появится на площади в 6500 квадратных метров от уже обновленного участка до Самарского разъезда.

— Работы ведутся в ходе комплексного благоустройства бульварной зоны по проспекту имени Жукова при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», — пояснили в мэрии Волгограда.





Неделей ранее вдоль обновляемой территории смонтировали 120 чугунных фонарей и более 30 урн. Для безопасности отдыхающих установлены 110 камер уличного наблюдения.

Агрономами высажены саженцы чайных роз, более 900 деревьев и кустарников: ель, сосна, можжевельник, клен и другие породы. Всего на прилегающей территории появятся больше 4500 растений. Новый поливочный водопровод вводится в эксплуатацию очередями сразу же после монтажа, что обеспечит зеленые насаждения влагой. Система полива готова уже на 80% от общей протяженности сети.





На местном проезде завершается демонтаж старого асфальта. На противоположной от дома № 141 стороне подрядчик приступил к мощению брусчатки. Проезд разделят на две зоны — для велосипедистов и пешеходов.

По окончанию общестроительных работ вдоль бульвара установят скамейки и урны, зеленые зоны украсят арт-объекты — часть из них уже установлена.

Фото: администрация Волгограда

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