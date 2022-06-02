Происшествия

Волгоградцы уже изуродовали обновляемый бульвар на проспекте Жукова

Происшествия 02.06.2022 13:18
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02.06.2022 13:18


В Волгограде  вандалы успели изуродовать подпорные стенки на реконструируемом бульваре по проспекту Жукова в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, неизвестные разукрасили их надписями. Кроме того, с бульвара украли  четыре ели и девять кустов роз. 

– Неизвестные выкопали растения и нанесли надписи на элементы подпорных стен вдоль жилых многоквартирных домов. Работниками подрядной организации, занимающимися обновлением объекта, была зафиксирована пропажа девяти кустов роз и четырех елей, - сообщили информагентству в мэрии. – В настоящее время районной администрацией решается вопрос о подаче соответствующего заявления в правоохранительные органы по факту вандализма. 

В горадминистрации напоминают, что аналогичные случаи фиксировались в прошлом году при благоустройстве первой очереди бульварной зоны проспекта имени Жукова. Тогда горожане выкопали 9 кустарников, высаженных в ходе озеленения. Там же в день открытия после реконструкции автомобилист решил проехать прямо по новой пешеходной дорожке. В ноябре прошлого года на той же территории пострадал арт-объект «Цветок». 

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