Общество

В Волгоградской области создадут Совет молодежи и студентов

Общество 29.06.2022 20:20
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29.06.2022 20:20


Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сегодня, 29 июня, в неформальной обстановке пообщался с организаторами, участниками и победителями молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона предложил молодому поколению объединиться и создать Совет молодежи и студентов. 

— По итогам нашего с вами обсуждения и дискуссии считаю необходимым создать Волгоградский Совет молодежи и студентов. Приглашаю вас и в вашем лице всю нашу молодежь принять активное участие в подготовке Дня города Волгограда и присоединиться к наполнению и реализации комплексной программы развития города-героя, рассчитанной на 10-летний период, — заявил губернатор. 

Молодежь активно включается в развитие города-героя. Региональные власти прислушиваются к инициативам нового поколения. Результатом такого взаимодействия стало, например, возрождение детско-юношеского центра в центре Волгограда. Создан с нуля музей «Россия — моя история». Ведется обновление поймы реки Царицы,  формируется парк Победы, реконструируется нижняя терраса набережной.

Также разработаны новые инструменты поддержки молодых предпринимателей. Студенты приняли участие в начальных этапах реновации кинотеатра «Победа», где будет создан Дом детства. Сегодня молодые архитекторы и художники, включая студентов, разрабатывают концепцию творческой галереи, которая украсит подпорные стенки новой набережной Волгограда — идею проекта предложил Андрей Бочаров.

Эксперт молодежной политики и сферы добровольчества, член Общественной палаты Волгоградской области Павел Переходов прокомментировал инициативу губернатора.

— Решение о создании Волгоградского молодежного совета действительно назрело: пришло время институализировать работу с молодежью и ее инициативами. То, что предложения молодых власти региона и лично губернатор Андрей Бочаров видят, слышат и реально претворяют в жизнь — мы видим. Последний пример — фестиваль #ТриЧетыре. От идеи провести такое мероприятия до создания концепции и плана прошли всего пару месяцев. Получилось ярко, креативно, ново и интересно. Но даже на самом фестивале в ходе различных дискуссионных треков, интерактивных конкурсных площадок ребята предложили еще много всего интересного и важного для развития Волгограда, различных сфер жизни региона в целом. Все эти предложения необходимо систематизировать, чтобы продолжить работу с самыми полезными инициативами дальше, чтобы они не ушли в песок, не остались незамеченными чиновниками. Безусловно, молодёжный совет сможет решить такую задачу.

Фото: администрация Волгоградской области 

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