Скончалась участница Сталинградской битвы Зинаида Степыкина

В Волгограде на 99-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны и участница Сталинградской битвы Зинаида Степыкина. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в городской клинической больнице №1, где женщина проработала 48 лет.

– Мы знали её как доброго, опытного, с высокими морально-этическими принципами человека. Она пользовалась у сотрудников больницы и пациентов заслуженным авторитетом и уважением. Бесконечно была предана своему делу, коллегам по работе и в целом нашей больнице, – говорят сегодня сотрудники лечебного учреждения.

С 1941 года под руководством генерала-полковника Михаила Шумилова в составе 64-й Армии Зинаида Степыкина трудилась на фронте санитаркой. Во время сражений не раз проявила мужество и героизм, вынося с поля боя раненых и оказывая им первую помощь. С июля 1942 по январь 1943 годы в составе 4 батальона 97-й бригады освобождала в Сталинграде Лысую гору. В марте 1943 года пешком пришла в Мариновку, откуда отправилась в Харьков. За годы войны получила два ранения – в 1942-ом и в 1944 годах. .

В 1944 году Зинаида Петровна была награждена орденом Красной Звезды и медалью за оборону Сталинграда. В составе 64-й Армии освобождала Украину, Молдову, Румынию, Австрию, Венгрию. Закончила войну в 1945 году в Праге.

После войны, в 1946 году, Зинаида Степыкина пришла работать санитаркой в первую городскую клиническую больницу № 1, в оториноларингологическое отделение. В последующие годы она проработала в разных отделениях, но большую часть своей трудовой деятельности была санитаркой в челюстно-лицевой хирургии.

Прощание с Зинаидой Петровной Степыкиной состоится 29 июня в 12.00 по адресу: ул. Никитина, 119Б, в храме Святой Великомученицы Параскевы.

Фото интернет-сайт ГУЗ «ГКБ№1»