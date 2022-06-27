Общество

Прокуратура встала на тропу борьбы с зарослями конопли в Волгограде

Общество 27.06.2022 10:10
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27.06.2022 10:10


В Дзержинском районе Волгограда на территории поселка Ангарский выкосили плантацию конопли, на которую жители домов по улицам Тургенева и Паникахи жаловались не один год. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, за косилки в местном ЖЭУ взялись только после представления прокурора. До этого сотрудники ООО «УК Экосреда», несмотря на название организации, как будто не замечали кустов, которые росли прямо напротив входа. 

– Прокуратурой Дзержинского района Волгограда в рамках мониторинга средств массовой информации проведена проверка по доводам публикаций СМИ о произрастании конопли вблизи многоквартирного жилого дома № 2а по ул. им Михаила Паникахи. Вопреки нормам законодательства ООО ООО «УК Экосреда» не принималось мер по ликвидации дикорастущей конопли, – сообщала «Высоте 102» Оксана Черединина. – По итогам проверки прокуратурой Дзержинского района  Волгограда в адрес руководства управляющей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время дикорастущая конопля ликвидирована.

Напомним, что жители указанных улиц пожаловались в редакцию не только на соседство с конопляной плантацией. По словам волгоградцев, ежегодно их душит колосящаяся под окнами амброзия. Этот сорняк вызывает острые приступы аллергии как у взрослых, так и у детей. Управляющая компания смотрит и на эту траву сквозь пальцы. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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