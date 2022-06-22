Трава у дома: волгоградцы жалуются на заросли конопли под окнами многоэтажек

Жители Дзержинского района Волгограда жалуются на заросли конопли под окнами своих многоквартирных домов. По словам волгоградцев, на улице Тургенева из года в год в человеческий рост поднимаются кусты запрещенного наркотического сорняка, на который никто не обращает внимания.

– На улице Тургенева, прямо напротив магазина «Магнит», совсем недавно здесь был «Радеж», растут высоченные кусты конопли. Из года в год, и никто им не мешает. Рядом с теплотрассой у это травы, можно сказать, тепличные условия для произрастания, – сообщают жители Волгограда. – Не было ни одного года, чтобы кто-то пришел и скосил кусты. Самое интересное, что растет конопля прямо у порога ЖЭУ. Каждый божий день его сотрудники выходят на перекур раз по 20 и любуются на эти знатные плантации.





Также жители домов отмечают, что конопля на небольшом участке не единственная их головная боль.

– Под конец лета мы всем домом начнем чихать и лить слезы от амброзии, которая заколосится в свой срок, – говорят волгоградцы. – Ее, как вы понимаете, тоже никто не косит. А вообще, весь Ангарский не мешало бы зачистить. Рай для наркоманов.

Редакция информационного агентства «Высота 102» направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой объяснить, куда жителям Волгограда жаловаться на сорняки, чтобы от них избавиться.

– Согласно правилам благоустройства Волгограда, содержанием территории, в том числе покосом сорной растительности, должна заниматься организация, ответственная за участок, на котором произрастает трава, – прокомментировали информагентству в мэрии. – Покосом сорной травы вдоль проезжей части или на общественных территориях занимаются дорожные и коммунальные службы соответственно. Содержание участка в зоне придомовой территории осуществляет обслуживающая жилой фонд организация. За содержание охранной зоны, прилегающей к инженерным объектам, ответственность несут эксплуатирующие их организации.

Одновременно в ГУ МВД России по Волгоградской области напоминают о том, что в регионе продолжается оперативно-профилактическая операция «Мак-2022», направленная на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В рамках этой акции с коноплей под окнами волгоградцев борются сотрудники МВД совместно с представителями коммунальных служб. Так, накануне в Советском районе Волгограда на площади 740 квадратных метров было вырублено 620 кустов конопли. О стихийных плантациях волгоградцев полицейские просят сообщать по телефону.

– Обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, а также местах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать по «телефону доверия» регионального Главка МВД 30-44-44, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

