В Волгограде после публикации в СМИ скосили коноплю

В Дзержинском районе Волгограда после публикации ИА «Высота 102» выкосили заросли конопли. Как сообщает информагентство, на многометровые кусты наркотического сорняка год от года никто не обращал внимание.

Местные жители сообщили, что кусты конопли росли на улице Тургенева напротив магазина «Магнит». Близость теплотрассы лишь создавала благоприятные условия ддля роста.

— Не было ни одного года, чтобы кто-то пришел и скосил кусты. Самое интересное, что растет конопля прямо у порога ЖЭУ. Каждый божий день его сотрудники выходят на перекур раз по 20 и любуются на эти знатные плантации, — рассказали жильцы близлежащих домов.





На запрос информационного агентства, что горожанам делать с сорняками, в мэрии Волгограда сложносочиненно ответили, мол, согласно правилам благоустройства Волгограда, содержанием территории, в том числе покосом сорной растительности, должна заниматься организация, ответственная за участок, на котором произрастает трава.

То есть, добавили в горадмине, покосом сорной травы вдоль дороги или на общественных территориях должны заниматься дорожные и коммунальные службы соответственно.

На придомовой территории, уточнили в администрации города-героя, содержание участка осуществляет обслуживающая жилой фонд организация. За содержание охранной зоны, прилегающей к инженерным объектам, ответственность несут эксплуатирующие их организации.

Накануне днем случилось чудо из чудес — спустя годы что-то сдвинулось в головах чиновников или коммунальщиков, или тех и других, а может заросли конопли так подействовали, но вредную траву под окнами своих домов волгоградцы больше не наблюдают.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / читатели информагентства

Читайте также:

Трава у дома: волгоградцы жалуются на заросли конопли под окнами многоэтажек