Общество

В Волгограде после публикации в СМИ скосили коноплю

Общество 27.06.2022 07:59
0
27.06.2022 07:59


В Дзержинском районе Волгограда после публикации ИА «Высота 102» выкосили заросли конопли. Как сообщает информагентство, на многометровые кусты наркотического сорняка год от года никто не обращал внимание. 

Местные жители сообщили, что кусты конопли росли на улице Тургенева напротив магазина «Магнит». Близость теплотрассы лишь создавала благоприятные условия ддля роста. 

— Не было ни одного года, чтобы кто-то пришел и скосил кусты. Самое интересное, что растет конопля прямо у порога ЖЭУ. Каждый божий день его сотрудники выходят на перекур раз по 20 и любуются на эти знатные плантации, — рассказали жильцы близлежащих домов. 


На запрос информационного агентства, что горожанам делать с сорняками, в мэрии Волгограда сложносочиненно ответили, мол, согласно правилам благоустройства Волгограда, содержанием территории, в том числе покосом сорной растительности, должна заниматься организация, ответственная за участок, на котором произрастает трава.

То есть, добавили в горадмине, покосом сорной травы вдоль дороги или на общественных территориях должны заниматься дорожные и коммунальные службы соответственно. 

На придомовой территории, уточнили в администрации города-героя, содержание участка осуществляет обслуживающая жилой фонд организация. За содержание охранной зоны, прилегающей к инженерным объектам, ответственность несут эксплуатирующие их организации.

Накануне днем случилось чудо из чудес — спустя годы что-то сдвинулось в головах чиновников или коммунальщиков, или тех и других, а может заросли конопли так подействовали, но вредную траву под окнами своих домов волгоградцы больше не наблюдают.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / читатели информагентства  

Читайте также: 

Трава у дома: волгоградцы жалуются на заросли конопли под окнами многоэтажек

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
26.06.2022 23:00
Общество 26.06.2022 23:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 21:01
Общество 26.06.2022 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 19:02
Общество 26.06.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 18:08
Общество 26.06.2022 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 15:44
Общество 26.06.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 14:39
Общество 26.06.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 13:41
Общество 26.06.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 12:45
Общество 26.06.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 11:51
Общество 26.06.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 10:45
Общество 26.06.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 10:08
Общество 26.06.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 07:58
Общество 26.06.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 00:07
Общество 26.06.2022 00:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 23:13
Общество 25.06.2022 23:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 21:45
Общество 25.06.2022 21:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:59
В Волгограде после публикации в СМИ скосили коноплюСмотреть фотографии
23:00
Дома в 4 районах Волгограда 27 июня обесточат энергетикиСмотреть фотографии
22:17
Волгоградца судят за сообщение в службу 112 о взрыве Крымского мостаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу до утра 27 июняСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
СК опубликовал видео с места гибели подростка в аквапарке ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
В Волгограде из-под тополя забила вода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
В Волгоградской области ликвидировали 456 незаконных свалокСмотреть фотографии
16:49
В Волжском в аквапарке «XXI век» утонул 13-летний мальчикСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде 2 июля откроют детский бассейн в ЦПКиО: смотрим цены и графикСмотреть фотографии
14:39
С 27 июня в Волгограде отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцам на видео показали «волчье вымя»Смотреть фотографии
12:45
Жителей Волгоградской области в 5 утра разбудил странный гулСмотреть фотографии
11:51
Страх смерти и судороги: в Волгоградской области разбушевались каракуртыСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде в лобовом ДТП пострадали двое детей и взрослыйСмотреть фотографии
10:45
Трассы Волгоградской области оборудуют 5 мобильными пунктами медпомощиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области с 29 июня ожидаются перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
09:00
Стал известен претендент на пост главного тренера волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
07:58
В Волгограде на новой неделе похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
00:07
Море огней, эмоций и один Niletto: в Волгограде завершился первый молодежный фестСмотреть фотографии
23:30
Офицер СК после нападения умер в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
23:13
Фестиваль #ТриЧетыре и концерт посетили 240 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
21:45
Супруга умершего волгоградца не смогла получить его медкарту через судСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области от платы за капремонт освободили жильцов 10 домов: списокСмотреть фотографии
19:57
Зубаревой и Сивокозу сообщили о запахах с волгоградского кожзаводаСмотреть фотографии
18:59
Тысячи волгоградцев пришли на концерт с участием NILETTOСмотреть фотографии
18:40
В волгоградской академии МВД выбрали «Мисс генеральских симпатий»: фотоСмотреть фотографии
18:27
Братскую могилу испанца, русского и татарина в центре Волгограда готовят к реставрацииСмотреть фотографии
16:59
Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спортСмотреть фотографии
16:21
Боеприпасы ВОВ хранились на стройке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Под Волгоградом трудный подросток украл из магазинов 23 бутылки алкоголяСмотреть фотографии
 