Дома в 4 районах Волгограда 27 июня обесточат энергетики

Жителей Краснооктябрьского, Дзержинского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 27 июня, ждет неприятный сюрприз. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики обесточат дома для проведения плановой профилактики.
Возможно, что именно ваш дом попал в список отключений:
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 17.00
улица Типографская, 1, 3, 3а, 5-38, 32а, 34а
улица Ломоносова, 3, 5а, 5-13
улица Узловая, 14, 14а
улица Саратовская, 20-30
улица Муромская, 14-49, 14а, 23/1
Дзержинский район
с 09.00 до 17.00
улица Игарская, 25а, 25в, 30
улица Лесогорская, 24, 25, 27
улица Добринская, 50-60, 60а, 62, 62а, 64-70
Кировский район
с 09.00 до 17.00
улица Воронкова, 4-42
улица Пятигорская, 18-44
улица Щедрина, 5-34
улица Писемского, 1-25
Красноармейский район
с 09.00 до 17.00
улица Куйбышева, 51-65, 83-103, 103б
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»