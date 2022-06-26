Общество

Дома в 4 районах Волгограда 27 июня обесточат энергетики

Общество 26.06.2022 23:00
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26.06.2022 23:00


Жителей Краснооктябрьского, Дзержинского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 27 июня, ждет неприятный сюрприз. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики обесточат дома для проведения плановой профилактики. 

Возможно, что именно ваш дом попал в список отключений:

Краснооктябрьский район 

с 09.00 до 17.00 

улица Типографская, 1, 3, 3а, 5-38, 32а, 34а 

улица Ломоносова, 3, 5а, 5-13 

улица Узловая, 14, 14а

улица Саратовская, 20-30

улица Муромская, 14-49, 14а, 23/1

Дзержинский район 

с 09.00 до 17.00

улица Игарская, 25а, 25в, 30

улица Лесогорская, 24, 25, 27 

улица Добринская, 50-60, 60а, 62, 62а, 64-70 

Кировский район 

с 09.00 до 17.00

улица Воронкова, 4-42

улица Пятигорская, 18-44

улица Щедрина, 5-34 

улица Писемского, 1-25 

Красноармейский район 

с 09.00 до 17.00

улица Куйбышева, 51-65, 83-103, 103б

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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